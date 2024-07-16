CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Goldman Sachs: Fed'in Temmuz'da faiz indirmesi için sağlam gerekçe var

Goldman Sachs: Fed'in Temmuz'da faiz indirmesi için sağlam gerekçe var

Goldman Sachs baş ekonomisti Jan Hatzius, Fed'in temmuz ayında faiz indirimine gitmesi için sağlam gerekçesi olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 16 Temmuz 2024 09:19

Son Güncelleme Tarihi 16 Temmuz 2024 09:20

Goldman Sachs baş ekonomisti Jan Hatzius, Pazartesi günü müşterilerine gönderdiği bir notta, FOMC'nin 30-31 Temmuz toplantısından itibaren temel faiz oranını düşürmeye başlaması için "sağlam bir gerekçe" gördüğünü yazdı.

Son dönemdeki cesaret verici fiyat verileri enflasyonun azaldığına işaret eden Hatzius, "Temmuz ve Ağustos aylarında daha da iyi huylu baskılar" bekliyor.

Ayrıca, aşırı ısınan işgücü piyasası önemli ölçüde soğumuş durumda olduğunu belirten Hatzius, "İşgücü talebindeki daha fazla yumuşamanın işsizlikte daha büyük ve çok daha az hoş karşılanan bir artışla sonuçlanacağı bir dönüm noktasına yaklaşıyor olabiliriz" dedi.

Goldman Sachs ekonomistleri aylık enflasyon oranlarını çekirdek PCE için %0,19 ve çekirdek piyasa bazlı PCE için %0,15 olarak tahmin ediyor. Hatzius, "Dallas Fed'in kırpılmış ortalama PCE'si de muhtemelen aylık %0,15 arttı ve şimdi 3 aylık yıllık bazda geçen yılın sonlarındaki düşük seviyelere geri döndü" diye ekledi.

CME FedWatch aracına göre, traderlar Temmuz toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimine %8,6 olasılık veriyor.

İlginizi Çekebilir
Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımladı Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımladı 12 Temmuz 2024 16:25
ABD’de ÜFE Haziran’da ılımlı artış gösterdi ABD'de ÜFE Haziran'da ılımlı artış gösterdi 12 Temmuz 2024 16:07
Altının gramı 2 bin 559 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 559 liradan işlem görüyor 15 Temmuz 2024 11:09
Fed’in ilk faiz indirimine kapı aralandı Fed'in ilk faiz indirimine kapı aralandı 12 Temmuz 2024 14:49
Altın TARiHi ZiRVESiNE koştu! Fed rüzgarı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar? 12 Temmuz Altın TARiHi ZiRVESiNE koştu! Fed rüzgarı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar? (12 Temmuz) 12 Temmuz 2024 11:18
JP Morgan, Fed’in ilk faiz indirimi için beklentisini erkene çekti JP Morgan, Fed'in ilk faiz indirimi için beklentisini erkene çekti 12 Temmuz 2024 11:06
Birleşik Krallık hisseleri en kötü ayını yaşıyor Birleşik Krallık hisseleri en kötü ayını yaşıyor 12 Temmuz 2024 11:00
Elektrikli araç satışları dünyada artarken Avrupa’da azaldı Elektrikli araç satışları dünyada artarken Avrupa'da azaldı 12 Temmuz 2024 10:49
Brent petrol ABD verisi sonrası yükseldi Brent petrol ABD verisi sonrası yükseldi 12 Temmuz 2024 09:26
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 12 Temmuz 2024 09:05
ABD’de enflasyonun yavaşlaması sonrası piyasalarda oynaklık arttı ABD'de enflasyonun yavaşlaması sonrası piyasalarda oynaklık arttı 11 Temmuz 2024 17:07
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altına düştü ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altına düştü 11 Temmuz 2024 15:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,55
%0,3546
ALTIN
1.000,56
%0,0559
EURO
1.000,30
%0,0304
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.328,94
%32,8936
ALTIN
1.143,04
%14,304
EURO
1.136,49
%13,6489
DOLAR
1.019,64
%1,9635
BORSA
1.407,75
%40,775
ALTIN
1.171,85
%17,1849
EURO
1.147,59
%14,7592
DOLAR
1.056,68
%5,6681
BORSA
2.378,35
%137,835
ALTIN
1.810,82
%81,0824
EURO
1.758,35
%75,8353
DOLAR
1.718,75
%71,8748
BORSA
BİST En Aktif Hisseler