Goldman Sachs: Fed'in Temmuz'da faiz indirmesi için sağlam gerekçe var

Goldman Sachs baş ekonomisti Jan Hatzius, Pazartesi günü müşterilerine gönderdiği bir notta, FOMC'nin 30-31 Temmuz toplantısından itibaren temel faiz oranını düşürmeye başlaması için "sağlam bir gerekçe" gördüğünü yazdı.

Son dönemdeki cesaret verici fiyat verileri enflasyonun azaldığına işaret eden Hatzius, "Temmuz ve Ağustos aylarında daha da iyi huylu baskılar" bekliyor.

Ayrıca, aşırı ısınan işgücü piyasası önemli ölçüde soğumuş durumda olduğunu belirten Hatzius, "İşgücü talebindeki daha fazla yumuşamanın işsizlikte daha büyük ve çok daha az hoş karşılanan bir artışla sonuçlanacağı bir dönüm noktasına yaklaşıyor olabiliriz" dedi.

Goldman Sachs ekonomistleri aylık enflasyon oranlarını çekirdek PCE için %0,19 ve çekirdek piyasa bazlı PCE için %0,15 olarak tahmin ediyor. Hatzius, "Dallas Fed'in kırpılmış ortalama PCE'si de muhtemelen aylık %0,15 arttı ve şimdi 3 aylık yıllık bazda geçen yılın sonlarındaki düşük seviyelere geri döndü" diye ekledi.

CME FedWatch aracına göre, traderlar Temmuz toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimine %8,6 olasılık veriyor.