Goldman Sachs, global yatırım dağılımı için gelecek 3 aya yönelik tahmininde hisse senetleri için tavsiyesini "ağırlığını azalt" indirdi. Nakit için tavsiyesini "ağırlığını artır" olarak koruyan Goldman Sachs, artan reel getirilerin ve resesyon görünümünün nakit için daha gidecek yer olduğuna işaret ettiğini savundu.
Goldman Sachs, küresel hisse senetleri için tavsiyesini "ağırlığını azalt"a indirdi
Goldman Sachs, gelecek 3 ay için hisse senetleri yönelik tavsiyesini "ağırlığını azalt"a indirgeyerek nakit için tavsiyesini ise "ağırlığını artır" olarak korudu.
"RESESYON OLASILIĞI YÜZDE 40'IN ÜZERİNE ÇIKTI"
Resesyon olasılığının yüzde 40'ın üzerine çıktığını belirten Goldman Sachs stratejistleri, "Hisse senedi değerlemelerinin cari seviyeleri riskleri tam olarak yansıtmıyor olabilirler ve daha da düşmeleri gerekebilir" dedi.
Goldman Sachs'ın Avrupa stratejisti Sharon Bell ve iş arkadaşları Avrupa hisse senetleri için yazdıkları notta, "Avrupa'da ayı piyasası henüz dip noktasına ulaşmladı" ifadelerine yer verdiler.
Bell, Stoxx Europe 600'de yen alan şirketler için 2023 yılı hisse başına kar artış tahminini sıfırdan yüzde -10'a revize etti.
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