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Goldman Sachs vadeli işlemlerden aldığı ücretler nedeniyle soruşturma geçiriyor

Goldman Sachs vadeli işlemlerden aldığı ücretler nedeniyle soruşturma geçiriyor.

Oluşturma Tarihi 09 Şubat 2024 09:15

Son Güncelleme Tarihi 09 Şubat 2024 09:15

Bloomberg News'un konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, Goldman Sachs vadeli işlemlerden aldığı ücretler nedeniyle soruşturma geçiriyor.

ABD'nin en üst düzey mali düzenleyicisi Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) Goldman'a bazı vadeli blok işlemlerden alınan ücretlerle ilgili bilgi için mahkeme celbi gönderilmesine özel olarak izin verdiği belirtilen haberde, soruşturmanın bir muhbir ihbarından kaynaklandığı ifade edildi.

Geçen yıl Goldman Sachs, en az üç davayı çözmek için CFTC'ye 50 milyon dolardan fazla ceza ödedi.

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