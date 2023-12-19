CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Goldman Sachs'dan Fed tahmini

Goldman Sachs'dan Fed tahmini

Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Jan Hatzius, Fed'in 2024'te "daha erken ve daha agresif" faiz indirimleri yapacağını söyledi.

Oluşturma Tarihi 19 Aralık 2023 11:09

Son Güncelleme Tarihi 19 Aralık 2023 11:09

Enflasyon, iki yılı aşkın bir süredir dünya çapındaki merkez bankalarının başa çıkmaya çalıştığı bir problemken Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Jan Hatzius, tüketiciler için acı döneminin sona erdiğine inanıyor.

Hatzius Pazartesi günü yazdığı "Büyük Enflasyon Düşüşü" başlıklı notta, gelişmiş piyasalardaki çok sayıda büyük merkez bankasının, fiyat artışları azaldıkça 2024'te "daha erken ve daha agresif" faiz indirimleri yapacağını yazdı.

Hatzius, önümüzdeki dönemde arka arkaya üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. İndirimlerin gelecek yılın ilk yarısında - muhtemelen Mart, Mayıs ve Haziran aylarında - bunun yanısıra yıl sonuna kadar iki ek kesintinin de olabileceğini belirtti. Ardından, 2025'te üç faiz indirimi daha bekliyor ve Fed fonlama oranının aynı yılın Eylül ayına kadar yüzde 3,25 ila yüzde 3,5 aralığında kalmasını bekliyor.

Ekonomistlerin çoğu yılın başında resesyonun yaklaşmasından korkarken, Goldman'ın baş ekonomisti Fed'in ciddi bir ekonomik krize yol açmadan enflasyonu kontrol altına alabileceğini savundu. Görüşü ABD'de resesyon ihtimalinin yüzde 35'ten sadece yüzde 15'e kadar değişmesi onu piyasadaki en iyimser tahmincilerden biri haline getirdi.

İlginizi Çekebilir
Almanya Ekonomi Bakanı: Güneş paneli üretiminde temel bir paya sahip olması önemli Almanya Ekonomi Bakanı: Güneş paneli üretiminde temel bir paya sahip olması önemli 18 Aralık 2023 08:55
FTX müşterilerine ve alacaklılarına milyarlarca doları nakit olarak dağıtmayı planlıyor FTX müşterilerine ve alacaklılarına milyarlarca doları nakit olarak dağıtmayı planlıyor 18 Aralık 2023 09:07
Almanya elektrikli araç sübvansiyon programını erken sona erdirecek Almanya elektrikli araç sübvansiyon programını erken sona erdirecek 18 Aralık 2023 08:52
BOJ kritik toplantıda para politikasını tartışacak BOJ kritik toplantıda para politikasını tartışacak 18 Aralık 2023 08:49
Çin gayrimenkul sektöründe kriz devam ediyor Çin gayrimenkul sektöründe kriz devam ediyor 18 Aralık 2023 08:45
SGK EMEKLİ MAAŞI, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası son veriyi açıkladı! 2024 kök maaş zammı ne kadar olacak? SGK EMEKLİ MAAŞI, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası son veriyi açıkladı! 2024 kök maaş zammı ne kadar olacak? 18 Aralık 2023 06:52
Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti 18 Aralık 2023 10:01
Emekli ikramiyesi SON DAKİKA: Merak edilen tarihler belli oldu! Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi SON DAKİKA: Merak edilen tarihler belli oldu! Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? 18 Aralık 2023 06:47
Çin’de bütçe gelirleri 11 ayda yıllık bazda yüzde 7,9 arttı Çin'de bütçe gelirleri 11 ayda yıllık bazda yüzde 7,9 arttı 17 Aralık 2023 10:15
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı 18 Aralık 2023 09:05
ECB üyesi: Faiz indirimini konuşmak için çok erken ECB üyesi: Faiz indirimini konuşmak için çok erken 16 Aralık 2023 15:02
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 18 Aralık 2023 10:03
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,17
%0,3167
EURO
1.001,21
%0,1206
DOLAR
1.000,39
%0,0392
ALTIN
992,69
%-0,731
BORSA
1.011,49
%1,1494
EURO
1.004,32
%0,4319
DOLAR
976,20
%-2,3805
ALTIN
1.000,65
%0,0651
BORSA
1.036,99
%3,6989
EURO
1.014,13
%1,4131
DOLAR
1.034,09
%3,4089
ALTIN
984,73
%-1,5266
BORSA
1.602,43
%60,2428
EURO
1.553,86
%55,3863
DOLAR
1.747,06
%74,7062
ALTIN
1.483,13
%48,313
BORSA
BİST En Aktif Hisseler