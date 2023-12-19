Goldman Sachs'dan Fed tahmini

Enflasyon, iki yılı aşkın bir süredir dünya çapındaki merkez bankalarının başa çıkmaya çalıştığı bir problemken Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Jan Hatzius, tüketiciler için acı döneminin sona erdiğine inanıyor.

Hatzius Pazartesi günü yazdığı "Büyük Enflasyon Düşüşü" başlıklı notta, gelişmiş piyasalardaki çok sayıda büyük merkez bankasının, fiyat artışları azaldıkça 2024'te "daha erken ve daha agresif" faiz indirimleri yapacağını yazdı.

Hatzius, önümüzdeki dönemde arka arkaya üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. İndirimlerin gelecek yılın ilk yarısında - muhtemelen Mart, Mayıs ve Haziran aylarında - bunun yanısıra yıl sonuna kadar iki ek kesintinin de olabileceğini belirtti. Ardından, 2025'te üç faiz indirimi daha bekliyor ve Fed fonlama oranının aynı yılın Eylül ayına kadar yüzde 3,25 ila yüzde 3,5 aralığında kalmasını bekliyor.

Ekonomistlerin çoğu yılın başında resesyonun yaklaşmasından korkarken, Goldman'ın baş ekonomisti Fed'in ciddi bir ekonomik krize yol açmadan enflasyonu kontrol altına alabileceğini savundu. Görüşü ABD'de resesyon ihtimalinin yüzde 35'ten sadece yüzde 15'e kadar değişmesi onu piyasadaki en iyimser tahmincilerden biri haline getirdi.