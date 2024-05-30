CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Goldman Sachs'tan kritik TCMB açıklaması: Tarih verdi

Goldman Sachs'tan kritik TCMB açıklaması: Tarih verdi

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2024 sonunda veya 2025 başında faiz indirimine gitmesini beklediğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2024 14:36

Son Güncelleme Tarihi 30 Mayıs 2024 14:36

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, TCMB'nin 2024 sonu veya 2025 başında faiz indirimlerine başlamasını bekliyor. Goldman Sachs, Türk bankalarının son 3-6 aylık dönemde sırasıyla %53-%42 artış göstererek MSCI EM EMEA endeksinden daha iyi bir performans sergilediklerine işaret etti.

Türkiye'de para politikasının daha ortodoks bir çerçeveye döneceğine dair artan piyasa güveni ve bunun sonucunda ortaya çıkan dezenflasyon görünümü bize göre rallinin temel itici güçleridir" değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, Türkiye'nin politika faizinin şu ana kadar en yüksek seviyesine ulaştığını, enflasyonun Mayıs'24'te zirve yapacağını ve 2024 yılsonuna kadar %43/%35,5 seviyesine gerileyeceğini, bunun sonucunda da 2024 sonu/2025 başından itibaren faiz indirim döngüsünün başlayacağını düşünüyor.

Bloomberg anketinde konsensüsü enflasyonun 2025 ve 2026'da sırasıyla ortalama %29-%20'ye düşmesini beklendiğini belirten GS ekonomistleri, kendilerinin daha yapıcı bir yaklaşımla enflasyonun 2025-26E'de ortalama %19-%10 olacağını tahmin ettiklerini vurguladı.

TÜRK BANKALARI İÇİN FİYAT HEDEFLERİNİ REVİZE ETTİ

Goldman Sachs yayınladığı yatırımcı notunda şunları söyledi:

"İş Bankası'nı Nötr'den Al'a yükseltiyor ve yeni 12 aylık hedef fiyatını 20,0 TL olarak belirliyoruz. Tahminlerimize göre, İş Bankası özel sektör bankaları arasında 2025 yılı kar tahminleri üzerinden hesaplanan en düşük F/K oranı ile işlem görüyor.

Ayrıca, 2024 ilk çeyrek sonuçları için tahminlerimizi güncellerken, Halk/Garanti/Akbank/Vakıf/Yapı için 12 aylık hedef fiyatlarımızı yaklaşık %31/%22/%19/%19/%12 oranında artırıyoruz. Özel sektör bankaları için ortalama %22 artış (Akbank/İş Bankası için ortalama %27) ve kamu bankaları (Vakıf/Halk) için yaklaşık %15 düşüş öngörüyoruz.

Akbank için hedef fiyat 71 TL'den 86 TL'ye, Yapı Kredi için hedef fiyatını 38 TL'den 42,5 TL'ye ve Vakıfbank için 16 TL'den 19 TL'ye, Halkbank için 11,9 TL'den 15,6 TL'ye revize etti.

İlginizi Çekebilir
Almanya’da tüketici güveni toparlanıyor Almanya'da tüketici güveni toparlanıyor 29 Mayıs 2024 13:28
Güney Kore ve BAE anlaşma imzaladı Güney Kore ve BAE anlaşma imzaladı 29 Mayıs 2024 12:11
Ekonomistler ECB faiz indirimi için tarih verdi Ekonomistler ECB faiz indirimi için tarih verdi 29 Mayıs 2024 11:58
Piyasalar büyüme ve enflasyon verilerine odaklanacak Piyasalar büyüme ve enflasyon verilerine odaklanacak 29 Mayıs 2024 11:16
Petrol fiyatları arz kesintilerinin devam edeceği öngörüsüyle yükseldi Petrol fiyatları arz kesintilerinin devam edeceği öngörüsüyle yükseldi 29 Mayıs 2024 09:39
ECB üyesi Knot: ECB üç aylık toplantılara odaklanacak ECB üyesi Knot: ECB üç aylık toplantılara odaklanacak 29 Mayıs 2024 09:02
IMF Çin için büyüme tahminlerini yükseltti IMF Çin için büyüme tahminlerini yükseltti 29 Mayıs 2024 08:56
BOJ: Politika değişiklikleri dikkatli bir şekilde yapılmalı BOJ: Politika değişiklikleri dikkatli bir şekilde yapılmalı 29 Mayıs 2024 08:50
Çin’in gümüş ithalatının artması bekleniyor Çin'in gümüş ithalatının artması bekleniyor 29 Mayıs 2024 08:44
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 30 Mayıs 2024 10:14
Nasdaq tarihi zirveyi gördü Nasdaq tarihi zirveyi gördü 29 Mayıs 2024 08:40
Goldman Sachs: Fed üyelerinin çoğu faiz indirimini destekler Goldman Sachs: Fed üyelerinin çoğu faiz indirimini destekler 29 Mayıs 2024 08:34
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,75
%0,1754
ALTIN
1.000,69
%0,0688
BORSA
1.000,47
%0,0469
DOLAR
998,56
%-0,1443
EURO
1.250,02
%25,002
ALTIN
962,12
%-3,7884
BORSA
1.105,74
%10,5736
DOLAR
1.104,73
%10,4725
EURO
1.324,15
%32,4153
ALTIN
1.040,03
%4,0029
BORSA
1.116,54
%11,6539
DOLAR
1.132,57
%13,257
EURO
2.237,12
%123,7116
ALTIN
2.199,06
%119,9064
BORSA
1.710,77
%71,0773
DOLAR
1.750,13
%75,0126
EURO
BİST En Aktif Hisseler