Goldman Sachs'tan kritik TCMB açıklaması: Tarih verdi

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, TCMB'nin 2024 sonu veya 2025 başında faiz indirimlerine başlamasını bekliyor. Goldman Sachs, Türk bankalarının son 3-6 aylık dönemde sırasıyla %53-%42 artış göstererek MSCI EM EMEA endeksinden daha iyi bir performans sergilediklerine işaret etti.

Türkiye'de para politikasının daha ortodoks bir çerçeveye döneceğine dair artan piyasa güveni ve bunun sonucunda ortaya çıkan dezenflasyon görünümü bize göre rallinin temel itici güçleridir" değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, Türkiye'nin politika faizinin şu ana kadar en yüksek seviyesine ulaştığını, enflasyonun Mayıs'24'te zirve yapacağını ve 2024 yılsonuna kadar %43/%35,5 seviyesine gerileyeceğini, bunun sonucunda da 2024 sonu/2025 başından itibaren faiz indirim döngüsünün başlayacağını düşünüyor.

Bloomberg anketinde konsensüsü enflasyonun 2025 ve 2026'da sırasıyla ortalama %29-%20'ye düşmesini beklendiğini belirten GS ekonomistleri, kendilerinin daha yapıcı bir yaklaşımla enflasyonun 2025-26E'de ortalama %19-%10 olacağını tahmin ettiklerini vurguladı.

TÜRK BANKALARI İÇİN FİYAT HEDEFLERİNİ REVİZE ETTİ

Goldman Sachs yayınladığı yatırımcı notunda şunları söyledi:

"İş Bankası'nı Nötr'den Al'a yükseltiyor ve yeni 12 aylık hedef fiyatını 20,0 TL olarak belirliyoruz. Tahminlerimize göre, İş Bankası özel sektör bankaları arasında 2025 yılı kar tahminleri üzerinden hesaplanan en düşük F/K oranı ile işlem görüyor.

Ayrıca, 2024 ilk çeyrek sonuçları için tahminlerimizi güncellerken, Halk/Garanti/Akbank/Vakıf/Yapı için 12 aylık hedef fiyatlarımızı yaklaşık %31/%22/%19/%19/%12 oranında artırıyoruz. Özel sektör bankaları için ortalama %22 artış (Akbank/İş Bankası için ortalama %27) ve kamu bankaları (Vakıf/Halk) için yaklaşık %15 düşüş öngörüyoruz.

Akbank için hedef fiyat 71 TL'den 86 TL'ye, Yapı Kredi için hedef fiyatını 38 TL'den 42,5 TL'ye ve Vakıfbank için 16 TL'den 19 TL'ye, Halkbank için 11,9 TL'den 15,6 TL'ye revize etti.