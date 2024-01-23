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Goldman stratejisti Fed'den 4 faiz indirimi bekliyor

Goldman Sachs Group, küresel ticaret stratejisi başkanı Joshua Schiffrin'e göre, Fed Mart ayından itibaren faiz oranlarını bu yıl toplam dört kez düşürecek ve enflasyon merkez bankasının %2'lik hedefine ulaşacak.

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2024 08:38

Son Güncelleme Tarihi 23 Ocak 2024 08:38

Goldman Sachs Group, küresel ticaret stratejisi başkanı Joshua Schiffrin'e göre, Fed Mart ayından itibaren faiz oranlarını bu yıl toplam dört kez düşürecek ve enflasyon merkez bankasının %2'lik hedefine ulaşarak riskli varlıklar bu yıl genel olarak kazanç sağlayacak olsa da Schiffrin, piyasaların Fed'in faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızına ilişkin bahislerle dalgalanması nedeniyle ilk yarının zor geçeceği konusunda uyardı. Yatırımcılara Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda fırsat aramalarını tavsiye eden Schiffrin, Çin hisse senetlerinin pandeminin en düşük seviyelerine inmesinin ardından aykırı bir alım olarak öne çıkıyor.

Geçen yıl ABD ekonomisinde yumuşak bir iniş olacağını doğru tahmin eden Schiffrin, Fed'in Avrupa ve İngiltere'deki muadillerinin de aynı şeyi yapmasını bekliyor. Ancak Schiffrin, 2024 yılına ilişkin 10 tahminden oluşan listesinde, Japonya Merkez Bankası'nın Nisan ayında faiz oranlarını artırarak bu eğilimi tersine çevireceğini söyledi.

Riskli varlıklar bu yıl genel olarak kazanç sağlayacak olsa da Schiffrin, piyasaların Fed'in faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızına ilişkin bahislerle dalgalanması nedeniyle ilk yarının zor geçeceği konusunda uyardı. Yatırımcılara Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda fırsat aramalarını tavsiye eden Schiffrin, Çin hisse senetlerinin pandeminin en düşük seviyelerine inmesinin ardından aykırı bir alım olarak öne çıkıyor.

Schiffrin müşterilerine gönderdiği bir notta, "2024'ün ilk yarısı, dalgalı piyasalar ve dev trendlerin olmadığı son dört yıldan farklı bir yıl olacak. Merkez bankalarının gevşemesi hikayelere hakim olacak, ancak ne kadar fiyatlandırıldığı göz önüne alındığında bunun ticaretini yapmak zor olabilir" dedi.

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