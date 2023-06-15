CNBC'ye konuşan Gundlach, Fed Başkanı Powell'ın parasal sıkılaşmanın yeniden başlayacağına dair işaretler vermesine rağmen, "Retorik açısından kesinlikle şahin bir duruş vardı, ancak eylemlerde şahinlik yoktu" dedi.

Fed'in şu anda "iyi" bir noktada olduğunu düşünen Gundlach, ancak merkez bankasının biraz fazla sıkılaştırdığına inandığını belirterek, "Burada bir eğilim görüyorum ve Fed'in faizleri tekrar artırmayacağını düşünmüyorum" dedi.

Gundlach, son işgücü verilerinin ekonominin birçok kişinin düşündüğünden daha güçlü olmadığını gösterdiğini savunurken, "İşlerde büyüme oldu, ancak ortalama çalışma saatlerinde önemli bir düşüş yaşandı" ifadelerini kullandı. Gundlach, imalat satın alma yöneticileri endeksinin son okumasının da "ciddi bir şekilde durgunluğa işaret ettiğini" belirtti.

S&P 500 endeksi rallisine de şüpheyle yaklaşan Gundlach, son boğa piyasasını yapay zeka hype'ının etkilediği birkaç şirketin hisselerine bağladı. Endekste yer alan diğer şirketler için ise "pek fazla destek" olmadığını ifade eden Gundlach, S&P 500'ün "gerçekten değerinin üzerinde" olduğunu savundu.