Güney Kore hükümeti, sağlık yetkililerinden aldığı veriler doğrultusunda Çin'den gelen yolculara yönelik seyahat uygulamalarında değişikliğe gitti.

Hükümetin bugün yaptığı Kovid-19 ve seyahat tedbirlerine ilişkin toplantısında, yarın itibarıyla Çin'den gelen yolculara yeniden kısa süreli seyahat vizesi verilmeye başlanması kararlaştırıldı.

Çin'den seyahat eden yolculara halihazırda uygulanan Kovid-19 testlerine ise devam edileceği, gelişmelere bağlı olarak bu adımların daha sonra gevşetilebileceği belirtildi.

Sağlık ve Refah Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'den ülkeye kısa süreli vizeyle gelen yolcuların Kovid-19 pozitif oranının, Ocak 2023'ün ilk haftasından bu yana oldukça düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Bu düşüş eğilimi Çin'deki Kovid-19 durumunda yaşanan değişikliği yansıtıyor. Çin'deki Ay Yeni Yıl tatilinden bu yana herhangi bir yeni varyant ortaya çıkmadı." ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (KDCA) verilerine göre, 2 Ocak'tan bu yana havalimanında, Çin'den kısa süreli vizeyle seyahat eden yaklaşık 10 bin 600 yolcuya Kovid-19 testi uygulandı ve yolcuların yaklaşık yüzde 7'si pozitif çıktı.

Güney Kore, Çin'in 8 Ocak'tan itibaren sınırlarını açacağını duyurmasının ardından sınırda aşırı yayılma endişesiyle Çin'den gelen yolculardan seyahat öncesinde ve varışta PCR testi yaptırmalarını istemişti.

Aynı zamanda 31 Ocak'a kadar Çin vatandaşlarına kısa süreli vize vermeyi durdurmuştu.