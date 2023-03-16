Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, sığınmacıların yeniden yerleştirilmesi kapsamında yardım ödeneğinin, tek kişilik hane başına 9 milyon wona (130 bin 500 lira) yükseltildiği belirtildi.

Bu kapsamda, yaşam giderleriyle ilgili acil mali yardımlara yönelik tek seferlik yapılan yardımın üst sınırında artışa gidilerek desteğin 1,5 milyon wona (yaklaşık 21 bin 700 lira) çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Güney Kore'ye sığındığı halde kayıt altına alınamayan yaklaşık 1200 sığınmacının tespiti için çalışmalar yapıldığı, bunun yanı sıra sığınmacılara yönelik psikolojik destek programlarının da güçlendirilmesinin planlandığı bildirildi.

Kuzey Koreli sığınmacılar, Güney'e ulaşmak için Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) olarak bilinen 248 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre genişliğindeki, mayın ve diğer birçok güvenlik engelleriyle korunan sınır bölgesini geçmeleri gerekiyor.

Hükümet kayıtlarına göre, 1990'ların sonlarından bu yana yaklaşık 34 bin Kuzey Koreli daha iyi yaşam için Güney'e geldi ve son 10 yılda yalnızca 30 kişi ülkesine geri döndü.