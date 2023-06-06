Güney Kore MB'nin Rezerv Yönetim Grubu yaptığı açıklamada, "Döviz rezervlerindeki altın oranının artırıp artırmamayı belirlerken ihtiyatlı bir yaklaşım gerekli. Küresel bir ekonomik resesyon olasılığı ve jeopolitik riskler dikkate alındığında dolarda bol likidite sağlamaya hazır olmak daha iyi bir seçenek" dedi.

Açıklamada, altın fiyatlarındaki belirsizliğe, pozitif reel faizlere ve likidite yaratmak için altın satmanın zorluklarına da işaret edildi.

Güney Kore MB'nin döviz rezervlerinde 104,4 ton altın bulunuyor. Bu toplam 421 milyar dolar olan döviz rezervinin yüzde 1,14'üne denk geliyor.