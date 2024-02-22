Güney Kore Merkez Bankası 9. kez faizi sabit tuttu

Güney Kore Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı yüzde 3,50 olarak kaldı. Analistlerin beklentisi de faizde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Para Politikası Kurulu (PPK), enflasyonun yavaşlama eğilimini sürdürmesine rağmen görünümüne ilişkin belirsizliklerin yüksek olduğunu, önemli ülkelerdeki para politikaları ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile jeopolitik gelişmeler gibi iç ve dış politika koşullarındaki değişikliklerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve bu nedenle mevcut kısıtlayıcı politika duruşunun sürdürülmesinin uygun gördüğünü ifade etti.

Açıklamada, "Kurul, ekonomik büyümeyi izlerken finansal istikrarı da gözeterek orta vadeli ufukta tüketici fiyat enflasyonunun hedef seviyede istikrar kazanmasına yönelik para politikası yürütmeye devam edecek" denildi.

Kurul, enflasyonun hedefe yaklaşacağından emin oluncaya kadar yeterince uzun bir süre boyunca kısıtlayıcı politika duruşunu sürdüreceğini belirtti.

Güney Kore'de enflasyon Ocak ayında yıllık yüzde 2,8 olarak açıklandı.