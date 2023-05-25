Banka'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 3,50 olarak kaldı. Analistlerin beklentisi de faizde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Banka, önceki iki toplantısında da faizde değişikliğe gitmemişti.

Para Politikası Kurulu(PPK), "Enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi öngörülmekle birlikte, önemli bir süre daha hedef seviyenin üzerinde kalacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle Kurul, mevcut kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmeyi uygun görmektedir." değerlendirmesi yaptı.

Kurul, politika faizinin daha da yükseltilmesi gereğine ilişkin olarak iç ve dış koşullarındaki değişiklikleri değerlendireceğini açıkladı.

Kurul kararını oybirliğiyle aldı.

Ülkede enflasyon en son yüzde 3,7 olarak açıklandı.