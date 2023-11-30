Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Güney Kore Merkez Bankası'ndan (BoK), yapılan açıklamaya göre, faiz oranında piyasaların beklediği gibi değişikliğe gidilmeyerek gösterge faiz oranı yüzde 3,50 olarak bırakıldı. Analistlerin beklentisi de faizde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Para Politikası Kurulu(PPK), herhangi bir hızlı politika gevşemesine karşı uyarıda bulunarak, yapışkan enflasyonun yıllık yüzde 2,0 hedefinin oldukça üzerinde kaldığını kaydetti.

Güney Kore'de enflasyon, istikrarsız petrol fiyatlarından kaynaklanan son dönemdeki toparlanmaya rağmen bu yıl düşüş eğilimi gösterdi. Enflasyon en son Ekim ayı için yüzde 3,8 olarak açıklandı.

Banka, enflasyon beklentilerini de yukarı yönlü revize etti; 2023 yılı tahmini yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya, 2024 yılı beklentisi yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya çıkarıldı. 2025 yılı için ise tahmin yüzde 2,1 olarak açıklandı.

Büyüme beklentileri 2023 yılı için yüzde 1,4 olarak korunurken, gelecek yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e çekildi, 2025 yılı için yüzde 2,3 olarak açıklandı.

Kurul, ekonomik büyümeyi izlerken, finansal istikrarı da gözeterek orta vadeli ufukta tüketici fiyat enflasyonunun hedef seviyede istikrar kazanmasına yönelik para politikası yürütmeye devam edeceğini belirtti.