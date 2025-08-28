CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Güney Kore Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Güney Kore Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Güney Kore Merkez Bankası faizi sabit tuttu, büyüme beklentilerini yükseltti.

Oluşturma Tarihi 28 Ağustos 2025 09:05

Güney Kore Merkez Bankası (BoK), finansal istikrar risklerine yönelik ihtiyatlı duruşunu koruyarak, ekonomik büyüme beklentilerini yukarı çekmesine rağmen faiz oranlarını üst üste ikinci toplantıda sabit bıraktı.

Merkez Bankası, gösterge yedi günlük repo oranını beklendiği gibi %2,50'de sabit tuttu. Ekonomistler ağırlıklı olarak faizin sabit bırakılacağını bekliyorlardı.

Bu karar, ABD'nin temmuz sonunda Güney Kore mallarına yönelik önerilen genel vergiyi %25'ten %15'e indirme anlaşması ve Seul'ün ABD'ye büyük yatırımlar yapma taahhüdüyle eş zamanlı geldi.

Banka, ihracata dayalı ekonominin bu yıl %0,9 büyümesini beklerken (Mayıs ayı tahmini olan %0,8'den yükseliş), 2026 yılı için %1,6'lık önceki tahminini korudu. Ayrıca, fiyat artışı tahminlerini de yükselterek, enflasyonun bu yıl ortalama %2,0 ve 2026'da %1,9 olmasını bekliyor (önceki tahminler sırasıyla %1,9 ve %1,8 idi).

Bu hafif yukarı yönlü revizyona rağmen, Güney Kore ekonomisi hala potansiyelinin altında büyüyor ve muhtemelen ek desteğe ihtiyaç duyuyor. Çoğu analist, enflasyonun Merkez Bankasının %2 hedefi civarında kontrol altında olması nedeniyle bu yılın sonlarında ve 2026'da ek faiz indirimleri bekliyor.

Capital Economics kıdemli Asya ekonomisti Gareth Leather, büyümenin yavaşlama olasılığı ve enflasyonun kontrol altında olması nedeniyle Bankanın bu yılın ilerleyen dönemlerinde gevşeme döngüsüne devam edeceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 26 Ağustos 2025 16:44
ABD’de dayanıklı mal siparişleri düştü ABD'de dayanıklı mal siparişleri düştü 26 Ağustos 2025 16:24
Borsa, pay endeksleri kural setinde güncelleme yaptı Borsa, pay endeksleri kural setinde güncelleme yaptı 26 Ağustos 2025 09:58
Norveç Varlık Fonu, İsrailli bankalar ve Caterpillar’dan yatırımlarını çekti Norveç Varlık Fonu, İsrailli bankalar ve Caterpillar'dan yatırımlarını çekti 26 Ağustos 2025 09:53
ABD, Japonya ile 550 milyar dolarlık yatırım anlaşması duyuracak ABD, Japonya ile 550 milyar dolarlık yatırım anlaşması duyuracak 26 Ağustos 2025 09:06
İngiltere’de mağaza fiyatları arttı İngiltere'de mağaza fiyatları arttı 26 Ağustos 2025 09:04
Piyasalar Trump’ın açıklamalarının ardından negatif seyrediyor Piyasalar Trump'ın açıklamalarının ardından negatif seyrediyor 26 Ağustos 2025 09:03
Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkeleri ek gümrük vergileri ile tehdit etti Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkeleri ek gümrük vergileri ile tehdit etti 26 Ağustos 2025 09:02
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 25 Ağustos 2025 16:53
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 442 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 442 bin liraya çıktı 25 Ağustos 2025 16:41
Altının gramı haftaya yükselişle başladı Altının gramı haftaya yükselişle başladı 25 Ağustos 2025 10:21
Brent petrolün varili 67,37 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,37 dolardan işlem görüyor 25 Ağustos 2025 10:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler