Güney Kore Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Güney Kore Merkez Bankası (BoK), finansal istikrar risklerine yönelik ihtiyatlı duruşunu koruyarak, ekonomik büyüme beklentilerini yukarı çekmesine rağmen faiz oranlarını üst üste ikinci toplantıda sabit bıraktı.

Merkez Bankası, gösterge yedi günlük repo oranını beklendiği gibi %2,50'de sabit tuttu. Ekonomistler ağırlıklı olarak faizin sabit bırakılacağını bekliyorlardı.

Bu karar, ABD'nin temmuz sonunda Güney Kore mallarına yönelik önerilen genel vergiyi %25'ten %15'e indirme anlaşması ve Seul'ün ABD'ye büyük yatırımlar yapma taahhüdüyle eş zamanlı geldi.

Banka, ihracata dayalı ekonominin bu yıl %0,9 büyümesini beklerken (Mayıs ayı tahmini olan %0,8'den yükseliş), 2026 yılı için %1,6'lık önceki tahminini korudu. Ayrıca, fiyat artışı tahminlerini de yükselterek, enflasyonun bu yıl ortalama %2,0 ve 2026'da %1,9 olmasını bekliyor (önceki tahminler sırasıyla %1,9 ve %1,8 idi).

Bu hafif yukarı yönlü revizyona rağmen, Güney Kore ekonomisi hala potansiyelinin altında büyüyor ve muhtemelen ek desteğe ihtiyaç duyuyor. Çoğu analist, enflasyonun Merkez Bankasının %2 hedefi civarında kontrol altında olması nedeniyle bu yılın sonlarında ve 2026'da ek faiz indirimleri bekliyor.

Capital Economics kıdemli Asya ekonomisti Gareth Leather, büyümenin yavaşlama olasılığı ve enflasyonun kontrol altında olması nedeniyle Bankanın bu yılın ilerleyen dönemlerinde gevşeme döngüsüne devam edeceğini belirtti.