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Güney Kore Ukrayna'ya düşük faizli kredi sağlayacak

Güney Kore, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya Ekonomik Kalkınma İşbirliği Fonu (EDCF) Projesi kapsamında düşük faizli kredi sağlamak için çerçeve anlaşma imzaladı.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2024 10:51

Son Güncelleme Tarihi 22 Nisan 2024 10:51

Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında ABD'de bulunan Bakan Choi Sang-mok ile Ukraynalı mevkidaşı Serhiy Marchenko'nun düşük faizli kredi programlarına yönelik anlaşmayı Washington'da imzaladıkları bildirildi.

Açıklamada, imzalanan anlaşmanın kredi desteği konusunda yasal zemin oluşturacağına işaret edilerek, Ukrayna'nın yeniden inşası ve kalkınmasına yardımcı olacak projeleri ortaya çıkarma konusunda iki ülkenin mutabık kaldığı vurgulandı.

Bu anlaşma ile Güney Kore'nin Ukrayna'ya taahhüt ettiği 2,1 milyar dolar düşük faizli kredinin önü açılmış oldu.

Güney Kore, Eylül 2023'te Ukrayna'ya 2,3 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunmuştu. Desteğin 200 milyon dolarının Ukrayna'nın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde insani yardım olarak gönderileceğini açıklayan Seul yönetimi, kalan 2,1 milyar doların Ekonomik Kalkınma İşbirliği Fonu (EDCF) Projesi kapsamında 2025'te başlayacak şekilde düşük faizli ve uzun dönemli kredi şeklinde sağlanacağını duyurmuştu.

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