Güney Kore Merkez Bankası(BoK) tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Mayıs ayında 2,9 puan artışla 95,1 puandan 98,0 puana yükseldi. Bu yükselişe rağmen endeks üst üste 12'inci ayda da 100 puan eşiğinin altında kalmaya devam etti.

Ankette 12 aylık enflasyon beklentileri yüzde 3,7'dan yüzde 3,5'e geriledi.

Potansiyel istihdam olanaklarını ölçen endeks 4 puan artışla 78, hanehalkı cari tasarruf endeksi 1 puan düşüşle 91, hanehalkı olası tasarruf endeksi 1 puan düşüşle 94 puan oldu.