Güney Kore İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, üretici fiyatları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Piyasa beklentisi fiyatların yüzde 0,1 artacağı yönünde oluşmuştu.

Üretici fiyatlarında en son 2020 yılının Kasım ayında yüzde 0,3 düşüş yaşanmıştı.

Bir önceki ayın artış oranı yüzde 0,6'dan yüzde 0,5'e revize edildi.

Fiyatlar 2022 yılı Haziran'da yüzde 10,0 seviyesini gördükten sonra gerilemeye başladı ve bu yılın aynı ayında negatif bölgeye geçti.

İmalat sektörü üretici fiyatlarında düşüş yüzde 4,7 oldu ve genel düşüşe en yüksek etkiyi yaptı. Tarım fiyatlarında ise yüzde 1,5 gerileme yaşandı.

Üretici fiyatlarında aylık bazda da aynı oranda, yüzde 0,2 düşüş gösterdi.