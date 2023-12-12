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Güney Kore'den savunma sanayisine 266 milyar dolarlık harcama planı

Güney Kore, 2024-2028 dönemini kapsayan orta vadeli savunma planını açıkladı. 5 yılda savunma sanayisine yaklaşık 266 milyar dolar harcanması planlıyor.

Oluşturma Tarihi 12 Aralık 2023 10:48

Son Güncelleme Tarihi 12 Aralık 2023 10:48

Güney Kore, Kuzey Kore tehdidine karşı 5 yıl içinde savunma sanayisine yaklaşık 266 milyar dolar harcamayı planlıyor.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, 2024-2028 dönemini kapsayan orta vadeli savunma planını açıkladı.

Buna göre, Güney Kore, "Kuzey Kore'nin askeri tehditlerine karşı ordunun savunma sanayisini güçlendirmek" için yaklaşık 266 milyar dolar bütçe ayırdı.

Bütçe kapsamında savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ekipmanların bakımı yapılması planlanıyor.

Orta vadeli savunma planı, askeri keşif uyduları edinmek ve daha fazla denizaltı konuşlandırmak gibi çeşitli savunma hedefleri de içeriyor.

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