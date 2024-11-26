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Güvenli liman alımları sonrası altında yatay seyir

Altın fiyatları kar satışlarını ardından 3 haftanın en düşük seviyesine kadar geriledi. Altın bir önceki günde yaşadığı gerilemenin ardından yeni güne yatay seyirden başladı. Analistler ons altında direnç ve destek seviyelerini açıkladılar.

Oluşturma Tarihi 26 Kasım 2024 08:59

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde gelen kar satışlarıyla düşüşe geçti. Yeni güne yatay seyirle başlayan altın fiyatları için uzmanlardan değerlendirmeler geldi.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ YÜKSELTTİ

Trump'ın göreve geldiğinde Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan tüm ithalata gümrük vergisi uygulama taahhüdünün güvenli liman talebini artırması bu sabah ons altında yatay seyri beraberinde getirdi. City Index kıdemli analisti Matt Simpson, "Dünkü uzun süreli satışlara rağmen altın nispeten iyi durumda, bu da bir miktar güvenli liman talebine işaret ediyor. Özellikle Trump'ın yeniden odak noktası olmasıyla birlikte ileride daha fazla türbülans görebiliriz" dedi.

FED FAİZ İNDİRİM TAHMİNİ YÜZDE 55

Bu arada, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, önümüzdeki ay faiz oranlarını tekrar düşürmeye açık olduğunu söyledi. CME Group'un FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir ABD Merkez Bankası faiz indirimi olasılığını %55,9 olarak tahmin ediyor.

Yatırımcılar bugün açıklanacak ABD tüketici güveni verilerini ve Fed'in Kasım ayı toplantı tutanaklarını yakından takip edecek, ayrıca bu hafta içinde açıklanacak GSYH ve çekirdek PCE rakamlarının ilk revizyonunu da izleyecek.

DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ BELLİ OLDU

Simpson, "Altının kısa vadede dar bir aralıkta işlem görmesini ve hafif bir yukarı kayma yaşamasını bekliyorum," diye ekledi. Analistler ons altın için bugün destek seviyesi olarak 2608 doları işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde 2538 dolara kadar geri çekilme olabilir. Yukarıda dirençler 2652 ve 2689 dolarda.

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