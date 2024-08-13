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Harris ekonomi politikaları için Biden'ın eski direktörü ile çalışıyor

Kamala Harris ekonomi politikalarını geliştirmek için Biden'ın Ulusal Ekonomi Konseyi'nin eski direktörü ile çalışıyor.

Oluşturma Tarihi 13 Ağustos 2024 08:35

Son Güncelleme Tarihi 13 Ağustos 2024 08:35

Başkan Joe Biden'ın Ulusal Ekonomi Konseyi'nin eski direktörü Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e ekonomi politikası planını geliştirirken danışmanlık yapmaya başladığı öne sürüldü.

Deese hali hazırda MIT'nin Enerji ve Çevre Politikası Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapıyor.

Harris, yeni başkanlık kampanyasının ilk resmi platformunu - orta sınıfı yükseltmeye odaklanmış - önümüzdeki günlerde yayınlamayı planladığını söyledi.

Harris'in ayrıca Biden Beyaz Saray'ında Uluslararası Ekonomiden sorumlu eski Ulusal Güvenlik Danışmanı yardımcısı Mike Pyle ile de çalıştığını söyledi.

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