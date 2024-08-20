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Harris kurumlar vergisi oranını yükseltilmeyi öneriyor

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, kurumlar vergisi oranının %28'e yükseltilmesini öneriyor.

Oluşturma Tarihi 20 Ağustos 2024 08:43

Son Güncelleme Tarihi 20 Ağustos 2024 08:43

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a karşı Kasım ayında yapılacak seçimi kazanması halinde kurumlar vergisi oranını %21'den %28'e çıkarmayı teklif ettiği bildirildi.

Harris'in kampanya sözcüsü James Singer, bu hamlenin "çalışan insanların cebine tekrar para koymanın ve milyarderler ile büyük şirketlerin adil paylarını ödemelerini sağlamanın mali açıdan sorumlu bir yolunun" parçası olacağını söyledi.

Trump başkan olduğu dönemde kurumlar vergisi oranını %35'ten %21'e düşürmüş ve önümüzdeki yıl sona erecek olan diğer vergi indirimlerini uygulamaya koymuştu.

Sorumlu Federal Bütçe Komitesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada Harris'in kurumlar vergisi oranını %28'e çıkarma önerisinin ABD açığını on yıl içinde 1 trilyon dolar azaltacağını söyledi.

ABD vergi kanununda yapılacak değişiklikler için Kongre'nin onayı gerekiyor. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Senato ve Temsilciler Meclisi'nin kontrolü için sıkı bir mücadele içinde. Demokrat Harris, Başkan Joe Biden'ın yılda 400.000 dolar veya daha az kazananların vergilerini artırmama sözünü sürdürme sözü verdi.

Harris, geçen hafta yaptığı bir ekonomi politikası konuşmasında, Beyaz Saray'ı kazanması halinde uygulamayı planladığı "fırsat ekonomisi" kapsamında çoğu Amerikalı için vergilerin düşürülmesi, marketlerin "fiyat kırmasının" yasaklanması ve daha uygun fiyatlı konutlar inşa edilmesi önerilerini özetledi.

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