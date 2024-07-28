Harris, Trump ile olan farkı kapatıyor

Kamuoyu yoklamaları Kamala Harris'in Donald Trump ile arasındaki farkı azalttığını gösteriyor.

Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından Harris'in başkanlık adaylığına soyunmasından bu yana yapılan yedi ulusal anket birlikte ele alındığında Demokratların farkı yarı yarıya azalttığı izlendi. Cuma günü Wall Street Journal tarafından yapılan bir anket de dahil olmak üzere yakından takip edilen bazı anketler Harris'in eski başkanla istatistiksel olarak eşit olduğunu gösteriyor.

Perşembe günü yapılan bir New York Times/Siena anketi, Harris'in üçüncü partilerin dahil edilip edilmediğine bağlı olarak aradaki farkı 6 ya da 7 puan kapattığını ortaya koydu.

Harris'in kazancı büyük ölçüde Demokrat koalisyonun Biden'dan soğuyan kesimlerinden geliyor. New York Times'ın bir ay önce yaptığı ankette 81 yaşındaki başkan kayıtlı siyah seçmenlerin sadece yüzde 59'unun oyunu alırken Harris yüzde 69'unun oyunu alıyor. Harris ayrıca partisinin Hispanik seçmenler arasındaki payını yüzde 45'ten yüzde 57'ye, 30 yaş altı seçmenler arasındaki payını ise yüzde 46'dan yüzde 56'ya yükseltti.

Wall Street Journal anketi de Demokratların coşkusundaki artışı açıklayan benzer değişimler buldu. Bir aydan kısa bir süre önce Biden seçmenlerinin sadece yüzde 37'si adaylığı konusunda hevesliyken, şimdi Harris seçmenlerinin yüzde 81'i hevesli olduğunu söyledi.

RealClearPolitics ve FiveThirtyEight'in anket ortalamaları, yeni anketler yavaş yavaş geldiği ve örneklemdeki eski anketlerin yerini aldığı için haberlere tepki vermekte yavaş kalabiliyor.

Sadece Biden yarıştan ayrıldıktan sonra yapılan anketlerin ağırlıklandırılmamış ortalaması Harris'in Trump'ın 1,6 puan gerisinde olduğunu gösteriyor. RealClearPolitics örnekleminde sürekli olarak en Trump eğilimli olan Rasmussen Reports'un bir anketi hariç tutulduğunda Trump'ın liderliği bunun yaklaşık yarısına düşüyor.

Kararsız eyaletlerdeki anketlerin bir kısmı da benzer bir eğilim gösteriyor. Emerson College'ın Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin'de yaptığı anketler Harris'in, Emerson'ın bir hafta önceki son anketinde Biden'dan yüzde 3 ila 4 puan daha yüksek oy aldığını gösteriyor.

Kamuoyu yoklamaları Kamala Harris'in Donald Trump ile arasındaki farkı azalttığını gösteriyor.

Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından Harris'in başkanlık adaylığına soyunmasından bu yana yapılan yedi ulusal anket birlikte ele alındığında Demokratların farkı yarı yarıya azalttığı izlendi. Cuma günü Wall Street Journal tarafından yapılan bir anket de dahil olmak üzere yakından takip edilen bazı anketler Harris'in eski başkanla istatistiksel olarak eşit olduğunu gösteriyor.

Perşembe günü yapılan bir New York Times/Siena anketi, Harris'in üçüncü partilerin dahil edilip edilmediğine bağlı olarak aradaki farkı 6 ya da 7 puan kapattığını ortaya koydu.

Harris'in kazancı büyük ölçüde Demokrat koalisyonun Biden'dan soğuyan kesimlerinden geliyor. New York Times'ın bir ay önce yaptığı ankette 81 yaşındaki başkan kayıtlı siyah seçmenlerin sadece yüzde 59'unun oyunu alırken Harris yüzde 69'unun oyunu alıyor. Harris ayrıca partisinin Hispanik seçmenler arasındaki payını yüzde 45'ten yüzde 57'ye, 30 yaş altı seçmenler arasındaki payını ise yüzde 46'dan yüzde 56'ya yükseltti.

Wall Street Journal anketi de Demokratların coşkusundaki artışı açıklayan benzer değişimler buldu. Bir aydan kısa bir süre önce Biden seçmenlerinin sadece yüzde 37'si adaylığı konusunda hevesliyken, şimdi Harris seçmenlerinin yüzde 81'i hevesli olduğunu söyledi.

RealClearPolitics ve FiveThirtyEight'in anket ortalamaları, yeni anketler yavaş yavaş geldiği ve örneklemdeki eski anketlerin yerini aldığı için haberlere tepki vermekte yavaş kalabiliyor.

Sadece Biden yarıştan ayrıldıktan sonra yapılan anketlerin ağırlıklandırılmamış ortalaması Harris'in Trump'ın 1,6 puan gerisinde olduğunu gösteriyor. RealClearPolitics örnekleminde sürekli olarak en Trump eğilimli olan Rasmussen Reports'un bir anketi hariç tutulduğunda Trump'ın liderliği bunun yaklaşık yarısına düşüyor.

Kararsız eyaletlerdeki anketlerin bir kısmı da benzer bir eğilim gösteriyor. Emerson College'ın Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin'de yaptığı anketler Harris'in, Emerson'ın bir hafta önceki son anketinde Biden'dan yüzde 3 ila 4 puan daha yüksek oy aldığını gösteriyor.