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Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi ve 2 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 tahvil ihalesi ve 2 kira sertifikası satışı yapacak.

Oluşturma Tarihi 16 Şubat 2024 11:57

Son Güncelleme Tarihi 16 Şubat 2024 11:57

Hazine ve Maliye Bakanlığı yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 19 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün düzenlenecek diğer ihalede, 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

20 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

İkinci ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı olacak.

Ayrıca, aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası ile 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışları yapılacak.

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