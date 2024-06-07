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Hindistan Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Hindistan Merkez Bankası (RBI), faiz oranını değiştirmeyerek sabit tutma kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 07 Haziran 2024 08:39

Son Güncelleme Tarihi 07 Haziran 2024 08:40

Hindistan Merkez Bankası (RBI), güçlü ekonomik büyümenin enflasyonu orta vadeli hedefe doğru düşürmeye odaklanmak için alan sağlamaya devam etmesiyle, piyasa beklentilerine paralel hareket ederek üst üste 8'inci toplantısında da faiz oranını değiştirmedi.

RBI, gösterge konumdaki repo faiz oranını %6,50 seviyesinde tuttu. Ekonomistler de faizin %6,50'de kalmasını bekliyorlardı. RBI'dan üç ve dışarından üç üyenin oluşturduğu Hindistan Politikası Komitesi'nin 4 üyesi faizin değiştirilmemesi yönünde oy kullandı.

TÜKETİCİ ENFLASYONU BANKANIN HEDEFLERİNİN ÜZERİNDE

Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das yaptığı açıklamada, RBI'nın enflasyonun hedefle uyumlu olmasını sağlamak istediğini belirtti.

Banka en son Şubat 2023'te politika faizini %6,50'ye yükseltmişti. Yıllık tüketici enflasyonu Mart ayındaki %4,85 seviyesinden Nisan ayında hafif bir düşüşle %4,83'e geriledi; Ancak bu seviye bile Banka'nın hedefinin oldukça üzerindeydi.

Geçen hafta açıklanan verilere göre, Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %7,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. RBI, 2025 yılı için beklentisini %7,0'den %7,2'ye yükseltti.

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