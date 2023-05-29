Hollanda Ticaret Bakanı Liesje Schreinemacher, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Çin, temiz teknoloji konusunda çok fazla araştırma ve geliştirme yapıyor. Eğer Çin'den tamamen koparsak, ayrışırsak büyük bir talihsizlik olur" diye konuştu.

Hollanda'nın Çin ile güçlü ticari ilişkileri olduğunu belirten Schreinemacher, "Ekonomilerimizi daha sürdürülebilir hale getirmek ve yeşil dönüşüm için birbirimize ihtiyacımız var" dedi.

Bakan Schreinemacher, yıl sonundan önce bir ticaret heyeti ile birlikte Çin'i ziyaet edeceğini de belirtti.