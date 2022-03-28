Financial Times'ın konuya yakın 2 kaynağa dayandırdığı habere göre HSBC Holdings PLC, bir taraftan Rusya'daki faaliyetlerine son vermesi çağrılarına direnirken diğer taraftan analist raporlarından Ukrayna'daki durum için "savaş" ifadelerini çıkardı.

Habere göre, HSBC'nin oluşturduğu komiteler yayınlanan araştırma raporları ve müşteri notlarında "savaş" ifadelerini "çatışma" olarak değiştirdi.

Konuya yakın bir kaynak, HSBC'nin Rusya'da bulunan 200 kadar personeli nedeniyle ayırı hassas davrandığını belirtirken, ifade değişikliklerinin Banka içinde tartışmalara neden olduğunu ve bir kısım personelden şikayetler geldiğini de ifade etti.