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IFC'den deprem bölgesine finansman paketi

IFC, depremlerden zarar gören binlerce mikro ve küçük işletmeyi desteklemek için 530 milyon dolarlık finansman paketi açıkladı.

Oluşturma Tarihi 15 Aralık 2023 16:44

Son Güncelleme Tarihi 15 Aralık 2023 16:44

IFC, Türkiye'de Şubat ayında meydana gelen depremlerden zarar gören binlerce mikro ve küçük işletmeyi desteklemek ve toparlanma çabalarını hızlandırmak amacıyla, beş özel banka aracılığıyla 530 milyon dolara kadar bir finansman paketi açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, hazırlanan finansman paketine uluslararası finans ve kalkınma kuruluşlarından sağlanan 220 milyon dolara kadar kaynak da dahil.

IFC'nin küresel doğal afetlere müdahale konusundaki kapsamlı deneyimine dayanan finansman, katılımcı bankaları depremden etkilenen illerde kredi vermeye devam etmelerine yardımcı olmak için likidite sağlayarak desteklemeyi amaçlıyor.

IFC'ye aracılık edecek 5 bankadan Akbank 71 milyon dolar, Denizbank 119,5 milyon dolar, QNB Finansbank 109,5 milyon dolar, İş Bankası 150 milyon dolar ve YKB 80 milyon dolar alacak.

IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer, "IFC'nin yatırımı, bankaları depremden etkilenen çok sayıda küçük işletmeye can simidi uzatmaya teşvik ediyor. Bu finansman paketi, Türkiye'de ekonomik toparlanmayı destekleme ve sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etme yönündeki güçlü taahhüdümüzün bir parçası olarak, bu kırılgan ancak yaşayabilir işletmeleri ayakta tutmayı amaçlamaktadır" dedi.

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