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IMF baş ekonomistinden BOJ açıklaması: Alanı var

IMF baş ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politika faizlerini bir süre daha kademeli olarak artırması için alanı olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2024 08:57

Son Güncelleme Tarihi 26 Ağustos 2024 08:57

IMF baş ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, artan enflasyon beklentilerinin ultra gevşek para politikasını normalleştirmek için daha fazla alan bırakması nedeniyle Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını kademeli olarak artırabileceğini söyledi.

Gourinchas, BOJ'un politikayı normalleştirirken enflasyon, ücret artışı ve enflasyon beklentilerinin yükselme hızına bakacağından, daha fazla faiz artışının hızının "veriye çok bağlı" olacağını söyledi. Gourinchas, Japonya'nın enflasyonunun %2'nin üzerinde olduğunu ve enflasyon beklentilerinin BOJ'un %2'lik hedefine doğru veya "belki biraz üzerinde" hareket etmeye başladığını belirtti.

Gourinchas, bunun sonucunda BOJ'un on yıllardır uyguladığı aşırı gevşek para politikasını normalleştirdiğini ve bunun "Japonya için kesinlikle iyi bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle bizim değerlendirmemize göre, para politikasının ileriye dönük olarak daha da normalleşmesi ve politika faizlerinin bir süre daha kademeli olarak artması için alan var" dedi.

BOJ Mart ayında negatif faiz oranlarını sona erdirdi ve Temmuz ayında kısa vadeli politika faizini %0'a yükseltti.BOJ Başkanı Kazuo Ueda, enflasyonun öngördüğü gibi %2'lik hedefe kalıcı olarak ulaşma yolunda ilerleme kaydetmesi halinde bankanın faiz oranlarını artırmaya devam etmeye hazır olduğunun sinyalini verdi.

Gourinchas, Japonya'nın ekonomik büyümesinin 2024'te geçen yılki mali teşvik kaynaklı genişlemeden yavaşlayacağını, ancak BOJ için önemli olanın sadece ekonomik faaliyet değil, enflasyon olduğunu söyledi. Enflasyon beklentilerini evcilleştirmeye odaklanan diğer merkez bankalarının aksine, BOJ'un onları onlarca yıllık çok düşük seviyelerden yukarı çekmesi gerektiğini vurgulayan Gourinchas "BOJ'un tasarlamaya çalıştığı şey enflasyon beklentilerinin yeniden düzenlenmesi," diyen Gourinchas, "Enflasyon beklentileri %2'ye yakın yeni seviyelerinde sabit kaldıkça BOJ'un politika faizlerini normalleştirmeye başlamasını bekliyoruz" dedi.

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