IMF Başkanı Georgieva: İngiltere maliye ve para politikası arasında tutarlılığı sağlamaya çalışıyor

IMF Başkanı Kristaline Georgieva, İngiltere Maliye Bakanı Kwarteng'in açıkladığı vergi planı sonrasında piyasalarda yaşanan kargaşa karşısında BoE'nin "çok uygun" ve "hızlı" şekilde hareket ettiğini söyledi.

Al Arabiya televizyonuna konuşan Georgieva, İngiltere'nin güçlü kurumları olan bir ülke olduğunu ve şu anda para ve maliye politikası arasında tutarlılığı sağlamaya çalıştığını vurguladı.

"BOE ÇOK UYGUN VE HIZLI ŞEKİLDE HAREKET ETTİ"

Georgieva, "BoE çok uygun ve hızlı şekilde hareket etti. Maliye Bakanı'nın açıkladığı paketin nasıl uygulanacağı konusunda şu anda değişiklikler var. Bunun yanı sıra Bütçe Sorumluluk Ofisi çok değerli bağımsız görüşlerini açıklayacak" dedi.

Al Arabiya'ya demecinde aşırı yüksek enflasyon oranlarının dünya genelinde merkez bankamlarını faiz artırma yönünde kararlı adımlar atmaya zorladığını belirten Gerogieva, bu sıkılaştırmaya sorumlu mali politikanın eşlik etmesi gerektiğini de vurguladı.

Georgieva, "Para politikasına karşı çalışan, hedefsiz mali destek sağlayan bir maliye politikası olamaz" dedi.