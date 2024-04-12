IMF Başkanı'ndan faiz indirimi uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı, merkez bankalarının temel faiz oranlarını çok erken düşürerek enflasyonun yeniden yükselmesi ve yeni bir politika sıkılaştırması riskine karşı direnmeleri gerektiğini söyledi.

Georgieva, önümüzdeki hafta dünyanın dört bir yanından ekonomi politikası yapıcılarının yılda iki kez bir araya geleceği toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, merkez bankası faiz oranlarındaki keskin artışların ardından geçtiğimiz yıl enflasyon oranlarının düşürülmesi yönünde kaydedilen ilerlemeyi kutladı. Ancak politikanın çok erken gevşetilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Georgieva, "Gerekli olduğu durumlarda politika yapıcılar erken faiz indirimi çağrılarına direnmelidir. Erken gevşeme yeni enflasyon sürprizlerine yol açabilir ve bu da parasal sıkılaştırmanın devamını gerektirebilir" dedi.

Georgieva, Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan rakamların Mart ayında ABD enflasyonunda bir artış kaydederek tüketici fiyatlarının beklenenden daha hızlı arttığı üçüncü ay olmasının ertesi günü konuşuyordu. Rakamlar mali piyasaları sarsarak yatırımcıların Federal Rezerv'in yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeyeceği yönündeki endişelerini arttırdı.

IMF Başkanı enflasyonun bu yıl içinde düşebileceğini söyledi ancak ABD gibi büyük ve zengin ülkelerdeki merkez bankacılarını sabırlı olmaya çağırdı.

Georgieva, "Bu eğilimin 2024 yılında da devam etmesini ve gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarının yılın ikinci yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlamaları için gerekli koşulları yaratmasını bekliyoruz" dedi.