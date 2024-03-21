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IMF Başkanı'ndan merkez bankalarına uyarı

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, merkez bankalarına bağımsızlık uyarısı yaptı.

Oluşturma Tarihi 21 Mart 2024 14:21

Son Güncelleme Tarihi 21 Mart 2024 14:21

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, seçim yılındaki faiz indirimi baskıları karşısında merkez bankalarına bağımsızlık uyarısı yaptı.

Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, merkez bankalarının önemli bir seçim yılında faiz oranlarını düşürmek için artan siyasi baskıyla karşı karşıya olduğunu ancak politika yapıcıların bağımsızlıklarını korumaları gerektiği konusunda uyardı.

IMF'nin internet sitesinde yayınlanan bir blog yazısında, daha güçlü bağımsızlık puanlarına sahip merkez bankalarının enflasyonu kontrol etmede ve enflasyon beklentilerini kontrol altında tutmada daha başarılı olduğunu savunan Georgieva, "Erken olsa da faiz indirimi çağrıları artıyor ve bu yıl dünya nüfusunun yarısının oy kullanmasıyla birlikte bu çağrıların yoğunlaşması muhtemel" dedi.

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