IMF Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas Reuters'a verdiği röportajda, Japonya'nın çekirdek tüketici enflasyonunun Nisan ayında %3,4'e yükseldiğini ve BOJ'un hedefinin üzerine çıktığını kabul etmekle birlikte, erken sıkılaştırmaya karşı uyarıda bulunarak, halkın Japonya'nın deflasyona geri dönmeyeceğine ikna edilmesi gerektiğini belirtti.

Bununla birlikte BOJ'un tetikte olması gerektiğinin de altını çizen Gourinchas, enflasyonun uzun süre yüksek seyretmesi durumunda BOJ'un politikayı sıkılaştırmaya hazır olmalarının önemini vurguladı.

IMF Başekonomisti ayrıca, Japonya'da çekirdek enflasyonun %2'nin üzerinde seyretmesi ve ücretlerin yükselmeye başlaması gibi fırsatların olduğunu belirtti. Ancak, halkın güvenini kazanma sürecinin zaman alacağını da ifade etti.

Gourinchas, enflasyonun yüksek seviyelerde kalma olasılığı göz önüne alındığında BOJ'un enflasyon risklerine karşı hazırlıklı olmasını önerdi. Uzun vadeli getiri eğrisi kontrolünü (YCC) sürdürmekle birlikte para politikasını sıkılaştırmanın zorluklarını da kabul eden Gourinchas, güvenli bir yaklaşım olarak uzun vadeli getiri kontrolünden uzaklaşmayı önerdi.