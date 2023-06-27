ECB'nin Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan Gopinath, "Enflasyonun hedefe dönmesi çok zaman alıyor. Bu da ECB'nin de dahil olduğu merkez bankalarının zayıflayan ekonomik büyümeye rağmen enflasyonla mücadeleye bağlı kalmaları gerektiğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Önümüzdeki dönemde ekonomideki yapısal değişikliklerin daha fazla yukarı fiyat baskıları üreteceğini ve merkez bankalarının stratejilerini iyileştirmelerini gerektirebileceğini söyleyen Gopinath, finansal streslerin fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri arasında gerginlik yaratabileceği uyarısında bulundu.