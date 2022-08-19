IMF Orta Asya ve Kuzey Afrika Direktörü Jihad Azour FT'ye yaptığı değerlendirmede, petrol ve gaz ihracatçısı bölge ülkelerinin, özellikle Körfez ülkelerinin 2026 yılına kadar Ukrayna savaşı öncesine göre kümülatif olarak 1,3 trilyon dolar daha fazla gelir elde edeceklerini öngördüklerini bildirdi.

Azour, bölge ülkelerinin elde edecekleri bu geliri "er ya da geç" yatırım yapmak için kullanmaları gerektiğini vurgularken, bu ülkelerin petrole bağımlılıklarını azaltmak için dizayn edilmiş reformlarda ivmenin, içsel disiplinin devam ettirilmesinin çok önemli olduğunu da ifade etti.