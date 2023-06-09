IMF Sözcüsü Julie Kozack, Fed ve diğer global merkez bankalarını enflasyon ile mücadelede uyanık, tetik olmaya devam etmeye ve para politikalarını sıkılaştırmayı sürdürmeye çağırdı.

ABD'de enflasyonda ivmenin yavaşladığını ancak endişe verici seviyede olmaya devam ettiğini belirten Kozack, "Eğer enflasyon beklenenden daha inatçı olduğunu kanıtlar ise, Fed'in faizleri daha uzun süre daha yukarı itmesi gerekebilir" dedi.

"Global ekonomi için orta vadede zorluklar görüyoruz ve bu zorluklar şimdi politika tedbirleri alınmasını gerektiriyor" diye konuşan Kozack, "Merkez bankalarının enflasyonu kesin şekilde azaltmak için parasal sıkılaştırmaya kararlı şekilde devam etmeleri gerekli" ifadelerini kullandı.

Kozack ayrıca, IMF'in Dünya Ekonomik Görünüm raporu güncellemesini 25 Temmuz'da açıklayacağını da duyurdu.