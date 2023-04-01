IMF, 22 Mart'ta açıklama yapıp heyetler bazında anlaşıldığını ve Ukrayna'ya 48 aylık fon desteği sağlayacak ekonomik programın, nihai onay için IMF Yönetim Kurulu'na gönderildiğini duyurmuştu. IMF dün yönetim kurulunun krediye onay verdiğini belirtip "IMF Kurulu, Ukrayna'ya yönelik toplam 115 milyar ABD Doları tutarındaki destek paketinin bir parçası olarak 11,6 milyar SDR'lik (yaklaşık 15,6 milyar ABD Doları) Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) kapsamında 48 aylık yeni bir genişletilmiş düzenlemeyi onayladı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın EFF destekli programının, ilk aşamasında Ukrayna bütçesinin sağlamlaştırılması ve istikrara kavuşturulması planlanırken ikinci aşamasında ise savaş sonrası yeniden yapılanma ve Ukrayna'nın AB'ye katılım yolunda uzun vadeli büyümeyi teşvik etmek için kurumları güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi. Yürütme Kurulu'nun kararı, yaklaşık 2,7 milyar ABD dolarının derhal ödenmesine izin veriyor.