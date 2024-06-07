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IMF ve Almanya ECB'nin faiz indirimi kararından memnun

IMF ve Almanya, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimi kararından memnun olduklarını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 07 Haziran 2024 10:17

Son Güncelleme Tarihi 07 Haziran 2024 10:18

IMF ve Almanya, Avrupa Merkez Bankası'nın 5 yıl aradan sonra faiz indirimine gitmesini memnuniyetle karşıladılar. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner. "Faiz indirimi ekonomi için iyi bir sinyal" değerlendirmesini yaptı.

IMF de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indiriminin Euro bölgesinde düşen enflasyon göz önüne alındığında "uygun" olduğunu, ancak hem ECB hem de Federal Rezerv politika yapıcılarının verilere bağlı bir yaklaşımı sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

"ECB POLİTİKASININ UYGUN OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

IMF sözcüsü Julie Kozack, ABD ekonomisinin 2024 yılında yavaşlaması gerektiğini ve Fed'in faiz indiriminde temkinli davranması gerektiğini söyledi.

"ABD'de olduğu gibi Avrupa'da da enflasyonu düşürme konusunda önemli ilerlemeler kaydettik. ECB politikasının uygun olduğunu değerlendiriyoruz" diyen Kozack, IMF'nin daha önce ECB'nin Haziran ayından itibaren kesintiye gitmesini tavsiye ettiğini hatırlattı ve "Ancak ECB'nin verilere bağlı yaklaşımını ve toplantıdan toplantıya yaklaşımını sürdürmesi de önemli" diye ekledi.

ABD ekonomisinin sıkı para politikası ve ekonomik şoklar karşısında "oldukça dirençli" olduğunu kanıtladığını ve ilk çeyrek GSYH verilerinin yavaşlamasına rağmen iç talebin güçlü olduğunu ifade eden Kozack, "İlk çeyreğe ilişkin enflasyon verileri genel olarak ABD'de görmek istediğimizden daha yüksek. Bu da ABD'nin enflasyonu hedefe geri getirme çabaları sırasında yolda tümsekler olacağını hatırlatıyor. Bu aynı zamanda Fed'in önümüzdeki aylarda politika belirlerken temkinli ve verilere bağlı olması gerektiğini de pekiştiriyor" dedi.

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