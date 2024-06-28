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IMF'den Fed açıklaması: Faiz oranlarını oldukları yerde tutmalı

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Fed'in faiz oranlarını en azından yıl sonuna kadar olduğu yerde tutmasına gerektiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 28 Haziran 2024 08:45

Son Güncelleme Tarihi 28 Haziran 2024 08:46

ABD'nin salgın öncesi seviyelerin üzerinde büyüme gösteren tek G20 ekonomisi olduğunu ve "sağlam" büyümenin enflasyon için yukarı yönlü risklerin devam ettiğine işaret ettiğini belirten IMF, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için "en azından" yıl sonuna kadar beklemesi gerektiğini savundu

IMF Başkanı Kristalina Georgieva düzenlediği basın toplantısında, "Yukarı yönlü önemli risklerin farkındayız. Bu riskler göz önüne alındığında, Fed'in politika faizlerini en azından 2024'ün sonlarına kadar mevcut seviyelerde tutması gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi.

"FED'İN İHTİYATLI HAREKET EDECEĞİNDEN EMİNİZ"

IMF, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin (PCE) 2024 yılını %2,5 civarında tamamlayacağını ve Fed'in 2026 yılı için kendi projeksiyonundan önce, 2025 yılı ortalarında %2'lik hedef oranına ulaşacağını tahmin etmekte.

Georgieva, Fed'in faiz artırım döngüsü sırasında ABD ekonomisinin güçlenmesine işgücü arzı ve verimlilik artışlarının yardımcı olduğunu belirtirken, Fed'in faizleri düşürmeden önce enflasyonun %2 hedefine indiğine dair "net kanıtlara" ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte, IMF'nin aşağı yönlü enflasyon gidişatına ilişkin "daha iyimser" değerlendirmesi, ABD'de soğuyan işgücü piyasası ve zayıflayan tüketici talebine ilişkin göstergelere dayanmakta olduğunu da belirtti.

Georgieva, "Son birkaç yıldan çıkardığımız bir dersin, daha fazla belirsizliğin olduğu bir dönemde olduğumuzu kabul etmek istiyorum. Önümüzde de bu belirsizlik var. Bununla birlikte, Fed'in bu süreçte ve kesinlikle geçen yıl gösterdiği ihtiyatlılıkla hareket edeceğinden eminiz," diye konuştu.

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