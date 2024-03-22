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İngilizler mali durumları konusunda daha olumlu

GfK tarafından yapılan anket, İngiltere'de tüketici güveninin Mart ayında sabit kaldığını ancak İngilizlerin mali durum konusunda olumlu olduklarını gösterdi.

Oluşturma Tarihi 22 Mart 2024 09:00

Son Güncelleme Tarihi 22 Mart 2024 09:00

Pazar araştırma şirketi GfK tarafından yapılan anket, İngiltere'de tüketici güveninin Mart ayında sabit kaldığı ancak hane halklarının iki yıldan uzun bir süredir ilk kez kişisel mali durumlarının görünümü konusunda olumlu düşünmeye başladıklarını gösterdi.

GfK tüketici güven endeksi Mart ayında Şubat ayına göre değişmeyerek -21'de kaldı. Ekonomistler ise tüketici güveninin -19'a toparlanmasını bekliyorlardı.

GfK'nın hane halklarının kişisel mali durumlarına ilişkin beklentilerini ölçen endeksi ise Mart ayında Şubat ayındaki 0 seviyesinden +2'ye yükseldi.

GfK müşteri stratejisi direktörü Joe Staton, "İyileşen kişisel finans ölçümü, Aralık 2021'den bu yana ilk pozitif ve en yüksek puan olması nedeniyle cesaret verici. Britanyalıların karşılaştığı mali zorluklar, daha yüksek yakıt maliyetleri, artan belediye vergileri ve kamu hizmetlerinin ücretlerdeki veya diğer gelirlerdeki artışları aşındırması göz önüne alındığında bu sevindirici bir haber" dedi.

GfK'nın büyük alımlar alt endeksindeki düşüş bu ay da devam etti.

Aaçıklanan rakamların, Başbakan Rishi Sunak'ın bu yıl içinde yapması beklenen seçimler öncesinde Britanya ekonomisi hakkında soru işaretleri yarattığını ifade eden Staton,"Geçici olarak duraklamaya mı geçtik, yoksa tüketiciler 'geri' tuşuna mı basmak üzere? Bir sonraki Birleşik Krallık genel seçimleri öncesinde bunlar ekonominin gelecekteki sağlığı açısından önemli sorular" dedi.

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