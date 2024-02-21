İngiltere emeklilik fonları için yeni seçenekleri gözden geçiriyor

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, hükümetin ekonomik büyümeyi artırma ve zor durumdaki hisse senedi piyasasına yardımcı olma çabalarının bir parçası olarak, emeklilik fonlarını İngiltere varlıklarına yatırımlarını artırmaya teşvik etme planlarını değerlendiriyor.

Hunt, emeklilik fonlarının farklı İngiliz varlık sınıflarına tahsislerini açıklamalarını zorunlu kılmak ve emeklilik fonları için uygun bir İngiltere varlık tahsisi eşiği belirlemek üzere bağımsız bir inceleme başlatmak gibi seçenekleri gözden geçiriyor. Önerilerin 6 Mart'taki bütçede açıklanabileceğini ifade ediliyor.

Hunt, hükümetin 2023'ün sonunda yaşanacak bir resesyonun ardından ve bu yılın sonlarında yapılması beklenen seçimler öncesinde büyümeyi artırmaya çalıştığı bir dönemde, emeklilik fonlarını sermayelerinin daha büyük bir kısmını ülke ekonomisini canlandıracak şekilde kullanmaya teşvik etmeye çalışıyor. Kasım ayında Mansion House'da yaptığı konuşmada, İngiltere'nin en büyük dokuz emeklilik sağlayıcısının 2030 yılına kadar varlıklarının %5'ini büyüme şirketlerine tahsis etmeyi taahhüt etmeyi kabul etmesiyle zaten bazı başarılar elde etti.

Bir Hazine sözcüsü yaptığı açıklamada "Ekonomiyi büyütme ve Birleşik Krallık'taki işletmelere yapılan yatırımları arttırma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Daha şimdiden Mansion House Reformları emeklilik fonlarını borsada işlem görmeyen hisse senetlerine %5 oranında yatırım yapmaya teşvik ederek ekonomiyi büyütmek ve emeklilik tasarruf sahiplerinin getirilerini arttırmak için 75 milyar Sterlin'in kilidini açmıştır" dedi.

New Financial düşünce kuruluşu tarafından geçen yıl yayınlanan bir rapora göre, Birleşik Krallık emeklilik fonları son 25 yılda İngiliz hisse senetlerine olan ilgilerini azaltarak bu süre zarfında 400 milyar Sterlin (505 milyar Dolar) talep çekmiştir. Rapora göre, 2000 yılından bu yana Birleşik Krallık emeklilik ve sigorta şirketlerinin sahip olduğu Birleşik Krallık hisse senedi piyasası payı %39'dan %4'e düşmüştür.