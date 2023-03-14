İngiltere Maliye Bakanı Hunt'ın bütçe konuşmasında 12 yeni yatırım bölgesi kurulacağını duyurması bekleniyor. Bunun yanı sıra Hunt'in vergi teşvikleri ve ekstra fonlama ile ülke genelinde büyümeyi artırma taahhüdünde bulunacağı da öngörülüyor.

Yapılan açıklamaya göre, 12 yeni yatırım bölgesinin 8'i İngiltere'de 4'ü İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da olacak.

Bu arada Britanya Sanayi Konfederasyonu (CBI) hükümeti özel sektör yatırımlarının artırılması ve daha fazla ekonomik büyüme yaratılması için yeni bir vergi indirimi sistemi ortaya koymaya çağırdı.

CBI, sermaye harcamalarını vergiden tamamen düşebilmeleri halinde 2030-31 mali yılına kadar yılda ekstra 52 milyar GBP yatırım yapılabileceğini vurguladı.