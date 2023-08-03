İngiltere Merkez Bankası yeni faiz artışı kararına imza attı. Banka politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 5,25 seviyesine çıkardı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de bu yöndeydi.

Yapılan faiz artışıyla İngiltere'de politika faizi 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

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