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İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 5,25'te sabit tuttu.

Oluşturma Tarihi 20 Haziran 2024 14:15

Son Güncelleme Tarihi 20 Haziran 2024 14:20

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 5,25'te sabit bırakarak değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası'nın, Haziran ayındaki para politikası tartışmalarının ardından gösterge faiz oranını üst üste yedinci kez yüzde 5,25'te (2008'den bu yana en yüksek seviye) sabit tutması bekleniyordu.

Ancak toplantı tutanaklarında, Para Politikası Komitesi'nin dokuz üyesinden bazıları için faiz indirimi yapmama kararının "iyi dengelenmiş" olduğu belirtildi. Komite üyeleri üst üste ikinci toplantıda değişiklik yapılmaması yönünde 7-2 oy kullanırken, Swati Dhingra ve Dave Ramsden yine faiz indirimini destekledi. Fakat çoğunluk arasında şaşırtıcı derecede güçlü hizmet enflasyonu gösteren son verilerin önemi konusunda görüş ayrılıkları vardı.

"ENFLASYONUN DÜŞÜK KALACAĞINDAN EMİN OLMAMIZ GEREKİYOR"

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, tutanaklarla birlikte yayınlanan yorumlarında enflasyonun yüzde 2'ye düşmesinin "iyi haber" olduğunu belirterek, "Enflasyonun düşük kalacağından emin olmamız gerekiyor ve bu nedenle faiz oranlarını şimdilik yüzde 5,25'te tutmaya karar verdik" dedi.

İngiltere'de Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 2 olarak kaydedildi. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 2,3 olmuştu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 2'ye gerileyeceği yönündeydi. Mayıs ayındaki yıllık enflasyon Temmuz 2021'den bu yana en düşük yıllık enflasyon oldu.

Aylık olarak bakıldığında da pozitif bir tablo görüldü. Verilere göre Mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 0,3 oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi aylık fiyat artışlarının yüzde 0,4 olacağı yönündeydi. Aynı dönemde çekirdek enflasyon yüzde 3,5'e gerileyerek piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Nisan ayında ülkede çekirdek enflasyon yüzde 3,9 olarak kaydedilmişti.

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