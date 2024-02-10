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İngiltere Merkez Bankası’ndan faiz indirim beklentileri azalıyor

Küresel piyasalarda Fed ve AMB’den faiz indirim beklentileri gerilerken son olarak İngiltere Merkez Bankası’nda (BOE) bir yetkilinin yaptığı açıklamaların ardından bankadan bu yıl faiz indirimi beklentileri azaldı.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2024 09:26

Son Güncelleme Tarihi 10 Şubat 2024 09:26

İngiltere Merkez Bankası(BoE) yetkilisi Jonathan Haskel'in faiz indirimi için enflasyonda daha fazla düşüş olduğuna dair kanıt görmek istediğini belirtmesiyle piyasalarda faiz indirim beklentileri geriledi.

Küresel çapta bu sene Fed ve Avrupa Merkez Bankası için faiz indirimi beklentileri azalmaya devam ederken bu gelişme piyasalarda da dalgalanmaya yol açtı.

Para piyasalarında BOE'den Aralık ayında 150 baz puan olarak fiyatlanan faiz indirim beklentisi 75 baz puana geriledi. SMBC Nikko Capital Markets Stratejisti Hank Calenti BOE'nin yakın zamanda faiz indiremeyeceğini ve bu sene toplam 75 baz puan indirim beklediğini belirtti.

Ancak farklı görüşler de mevcut. Societe Generale Stratejisti Jorge Garayo ekonominin beklentiden daha fazla yavaşlamasıyla piyasalarda da beklentilerin değişeceğini ve daha yüksek montanlı faiz indirim beklentisi oluşacağını söyledi.

Gelecek hafta ülkede açıklanacak enflasyon verisi faiz beklentileri açısından yakından takip edilecek. Bloomberg anketine göre enflasyonun Ocak ayında hızlanması bekleniyor.

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