İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), 11 Mayıs'taki toplantısında, politika faizini 25 baz puan daha artırarak son 1,5 yıldır sürdürdüğü sıkılaşma döngüsünü sona erdirmesi bekleniyor.

Kovid-19 sonrası küresel ekonomiyi etkisi altına alan yüksek enflasyonla mücadele için uygulanan faiz artırım politikası, BoE'de Aralık 2021'den beri devam ediyor.

BoE Para Politikası Kurulu, ilk olarak 16 Aralık 2021'deki toplantısında, yüzde 0,10 ile tüm zamanların en düşük seviyesinde olan politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e yükseltmişti. Banka, bu tarihten itibaren 11 kez üst üste faiz artışına gitti ve politika faizini yüzde 4,25'e çıkardı.

İngiltere'de son 1,5 yıldır devam eden bu sürecin, 1980'lerden beri görülen "en büyük sıkılaşma döngüsü" olduğu belirtiliyor.

Ekonomistler, BoE'nin 11 Mayıs'taki toplantısında, 25 baz puan daha faiz artışına giderek politika faizini yüzde 4,50'ye çıkaracağını ve sıkılaşma döngüsünü sonlandıracağını öngörüyor.

BoE Para Politikası Komitesi'nin eski üyesi ve Oxford Economics Kıdemli Ekonomi Danışmanı Michael Saunders, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faiz oranlarındaki artışın ekonomik aktiviteyi yavaşlattığını ve iş gücü piyasasında sıkışıklığı azalttığını söyledi.

Gayrimenkul piyasasındaki zayıflamanın da sıkı bir para politikasının işareti olduğunu belirten Saunders, "İngiltere'de faiz oranlarındaki hızlı artış döngüsü artık neredeyse sonuna geldi. Gelecek hafta BoE'den 25 baz puan olmak üzere son bir faiz artışı bekliyoruz. Yine de 25 baz puandan fazla artış yapılma ihtimalini göz ardı etmek istemem ama bunun muhtemel ve gerekli bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. Bu artışın ardından sıkılaşmanın kümülatif etkisinin ülkede enflasyonu hedeflenen seviyeye indirmek için yeterli olacağı görüşündeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Saunders, martta yüzde 10,1 olan enflasyonun nisanda yüzde 8 seviyesine inmesini öngördüklerini ifade ederek, "Yılın üçüncü çeyreğinde enflasyonun yüzde 5-6, son çeyrekte ise yüzde 3 olacağını tahmin ediyoruz. Gelecek yıl enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesinde olmasını bekliyoruz. Burada tek belirleyici faktör para politikası da değil, enerji çok büyük bir rol oynuyor." dedi.

Saunders, BoE Para Politikası Kurulu'nun yakın vadede faiz oranlarında indirime gitmesini beklemediklerini de sözlerine ekledi.

GIDA VE HİZMET SEKTÖRÜ ENFLASYONU ENDİŞE VERİCİ

EY ITEM Club Baş Ekonomi Danışmanı Martin Beck ise geçen ay gıda enflasyonunun son 45 yılın en yüksek seviyesini görmesi ve hizmet sektörü enflasyonunun değişmemesinin BoE için endişe kaynağı olduğunu belirterek, "Yine de enflasyonun bu yıl enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gerileyeceğini düşünüyoruz. Burada risk, fiyat baskılarının son zamanlarda devam etmesi nedeniyle enflasyonun ne kadar hızlı düşeceğine ilişkin belirsizlik." ifadelerini kullandı.

İstihdam verileri ve ekonomideki beklenenden güçlü toparlanmanın gelecek haftaki toplantıda dengeyi yeni bir artış kararına yöneltebileceğini aktaran Beck, "25 baz puanlık son bir artışla faiz oranının yüzde 4,50'ye yükseltileceğini öngörüyoruz." dedi.

EY ITEM Club da BoE'nin bu yılın sonunda faiz oranlarında azaltıma gidebileceğini ve 2024'te daha fazla faiz indirimi yapabileceği öngörüsünde bulundu.