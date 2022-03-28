İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırıyı sona erdirmesi ve daha fazla saldırganlık göstermeyeceğini taahhüt ederse yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi.

Sunday Telegraph gazetesine konuşan Truss, yaptırımların ancak tam bir ateşkes ilan edilmesi ve Rus askerlerini çekilmesi, aynı zamanda daha fazla saldırganlık olmayacağının taahhütünün verilmesi halinde mümkün olacağını vurguladı.

Truss, Ukrayna ile Rusya arasındaki olası barış görüşmelerine yardım için bir "müzakere birimi" oluşturduklarını da belirtti.