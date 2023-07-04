İngiltere'nin Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) HSBC, NatWest, Lloyds ve Barclays'in üst düzey yöneticilerin "bariz vurgunculuk" suçlamaları karşısında ifade vermeye çağırdı.

Davet, Avam Kamarası Hazine Komitesi üyesi parlamenterlerin bankaların CEO'larına tasarruflara uygulanan faizlerin yükseltilmesi, tasarrufların adil şekilde ödüllendirilmesi çağrısında bulunan bir mektup göndermelerinin ardından geldi.

İngiltere'de bankalar, BOE'nin faiz artırımlarını kredi faizlerine yansıtırken, mevduat faizlerini çok daha yavaş artırarak "bariz vurgunculuk" yapmakla suçlanıyorlar.

Hazine Komitesi üyesi Dame Angela Eagle yaptığı açıklamada, "Bankaların faiz artışlarını mevduat sahiplerine yansıtmadıkları oldukça açık. Bu bariz bir vurgunculuk" dedi.