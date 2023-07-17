Bloomberg tarafından yayınlanan bir ankete göre, GSYH'nın 2024 yılında %0,6 oranında büyümesi bekleniyor. Bu rakam euro bölgesinde beklenen %1'lik artışın oldukça altında kalıyor.

Bloomberg'in kendi analistleri de dahil olmak üzere bazı ekonomistler, bu yıl olası bir resesyonun gölgesini yükseltmiş olsalar da, çoğu ekonomist hala İngiltere'nin uzun süreli bir daralmadan kaçınabileceği öngörüyor. Bununla birlikte, 2024 yılına kadar kötüleşen bir ekonomik görünüm ve durgunluk bekleniyor, bu da Başbakan Rishi Sunak'ın 2025'in başına kadar yapılması gereken seçimleri kazanma çabasına pek destek sağlamayacak.