İngiltere Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği (SMMT) verilerine göre, elektrikli otomobil üretimi yüzde 71,6 artışla 170 bin 231 adet ile rekor kırdı.

Yılın ilk yarısında üretimin yüzde 80,0'i olan 359 bin 940 otomobil ihracata giderken, 90 bin 228 otomobil yurt içine sunuldu. İhracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artış yaşandı.

SMMT, Birleşik Krallık fabrikalarının bu yıl 2022'ye göre yüzde 10,9 artışla yaklaşık 860 bin araç üretmesini öngörüyor.

Haziran ayında ise üretim yüzde 16,2 artışla 84 bin 767 adet olarak gerçekleşti.