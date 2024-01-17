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İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 17 Ocak 2024 13:35

Son Güncelleme Tarihi 17 Ocak 2024 13:35

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Aralık 2023'e ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede yıllık enflasyon geçen ay yüzde 4 oldu. Beklenti, enflasyonun yüzde 3,8 olacağı yönündeydi. Kasım 2023'te ise enflasyon yüzde 3,9 ölçülmüştü. Böylece, Şubat 2023'ten beri ilk kez İngiltere'de TÜFE'de artış görüldü.

Enflasyon Aralık 2023'te aylık bazda ise yüzde 0,4 olarak hesaplandı.

Alkol ve tütün ürünlerinin fiyatlarındaki artış, TÜFE'deki artışta en büyük etken oldu.

İngiltere'de enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 5,1 ölçülürken, Kasım 2023'teki seviyesine göre değişkenlik göstermedi.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları açısından yakından takip ettiği hizmet sektörü enflasyonu ise Aralık 2023'te yüzde 6,4 oldu. Kasım 2023'te hizmet sektörü enflasyonu yüzde 6,3 olarak hesaplanmıştı.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, tütün ürünlerine yakın zamanda getirilen vergi artışları nedeniyle TÜFE'nin geçen ay biraz yükseldiğini belirterek, "Bu artışlar gıda fiyatlarındaki yavaşlamayla kısmen dengelendi. Gıda fiyatları hala yükseliyor ancak geçen yılın bu dönemine göre daha yavaş bir oranda." ifadelerini kullandı.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, ABD, Fransa ve Almanya'da da görüldüğü gibi enflasyonun düz bir çizgide gerilemediğini belirterek, "Ancak planımız işliyor ve buna bağlı kalmalıyız. Borçlanmayı kontrol altına almak için zor kararlar aldık ve şimdi önemli bir noktayı dönüyoruz, bu nedenle daha rekabetçi vergi seviyeleriyle büyümeyi artırmak da dahil olmak üzere belirlediğimiz rotada kalmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

BoE, enflasyonu yüzde 2 seviyesine düşürmeyi hedeflerken, TÜFE'de beklentinin üzerinde görülen artış BoE'nin bu yıl faiz indirimine ne zaman başlayabileceğine yönelik takvim için belirsizlik oluşturuyor.

Analistler, BoE'nin faiz indirimine yaz döneminden önce başlama ihtimalini oldukça düşük görüyor.

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